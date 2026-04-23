Царукян объяснил, почему его бой с Топурией может не состояться

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян объяснил, почему его поединок с действующим чемпионом грузином Илией Топурией может не состояться.

«Подерётся ли он со мной, если победит Гэтжи? Нет, он поднимется [в весе]. Чего хочет UFC? UFC тоже хочет, чтобы он поднялся. Ради большого боя с Исламом Махачевым. Это укрепит наследие Топурии, если он побьёт Ислама, он соберёт три пояса. Подерусь ли я за вакантный титул? 99,9%.

Если он поднимется, хорошо, Ислам надерёт ему задницу, он вернётся, и я надеру ему задницу, после чего UFC уволят его», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.