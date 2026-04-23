Пётр Ян ответил, как отнёсся бы к своему участию на турнире UFC в Белом доме

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян ответил, как отнёсся бы к своему участию на турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«В моей весовой категории должен быть претендент, возможно, американец, чтобы этот бой был интересен для UFC. Такого на данный момент нет, поэтому без боя.

Мне было бы приятно представить нашу страну на такой арене. Это было бы очень круто», — приводит слова Яна издание «РИА Новости Спорт».

Ранее Пётр Ян получил государственную награду из рук Владимира Путина.

