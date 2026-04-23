«Нужно быть реалистами». Сусуркаев выступил против схватки Чимаева и Снайдера в RAF

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев считает, что действующему чемпиону Хамзату Чимаеву не нужно проводить схватку с олимпийским чемпионом по вольной борьбе американцем Кайлом Снайдером в рамках организации RAF.

«Снайдер – настоящий олимпийский чемпион по борьбе. Это высочайший уровень, и надо быть реалистом. Очень мало шансов против него в борьбе. Конечно, Снайдер будет фаворитом в схватке по вольной борьбе, а в поединке по правилам ММА случится нокаут за первые 30-40 секунд, а может, и меньше», – приводит слова Сусуркаева MMA.Metaratings.ru.

