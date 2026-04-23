Рой Джонс-младший предложил помощь Джастину Гэтжи перед боем с Топурией

Легендарный боксёр Рой Джонс-младший заявил о готовности помочь американскому бойцу UFC Джастину Гэтжи в подготовке к поединку с испано-грузинским бойцом Илией Топурией.

«Как Джастину Гэтжи справиться с ударной техникой Илии Топурии? Ему нужно научиться гасить мощность удара. Будь то уход с линии удара или частичный блок – нужно уметь немного гасить силу удара, чтобы затем отвечать и доносить свои удары на полной скорости. Обмен ударами – это не бокс, это драка. Если говорить о боксе, его суть – бить и не пропускать. Помог бы я Гэтжи подготовиться? Конечно, помог бы. Я не из тех, кто отказывает. Я предлагаю свою помощь каждому, кто верит в бога. Бог дал мне дар, и если ты готов платить за моё время – я дам тебе любую помощь, которая тебе нужна», — приводит слова Джонса-младшего Fight Time.

