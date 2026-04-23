Хабиб Нурмагомедов показал, как проходят тренировки борцов в зале его отца

37-летний прославленный российский боец и бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), а ныне член Зала славы промоушена непобеждённый Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале показал видео с тренировки борцов, которая проходила в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале.

«Работаем...» — подписал видео Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.