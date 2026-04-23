Тренер Нганну Никсик верит в возвращение Хищника в UFC

Тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик заявил, что верит в возможное возвращение своего подопечного в сильнейшую лигу мира.

«Я никогда полностью не закрою дверь в UFC. Возможно, я безнадёжный романтик, но я надеюсь и верю, что они всё-таки организуют бой с Джоном Джонсом, после чего можно будет красиво завершить карьеру. Но посмотрим, смогут ли эти парни отложить в сторону своё эго и прекратить это противостояние. Я не знаю, как сейчас настроен Дана по поводу всей этой ситуации – это вопрос скорее к нему. В конечном счёте Фрэнсис – бизнесмен, и для него дело не в эго или в принципе, типа «я больше никогда не буду драться в UFC». Думаю, если ему предложат правильный бой, правильного соперника и правильный гонорар – он будет только за. Всё зависит от того, какое решение примет организация», — цитирует Никсика MMA Junkie.

