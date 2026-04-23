Евросоюз ввёл санкции против российского боксёра Фёдора Чудинова

Европейский союз включил российского боксёра Фёдора Чудинова в 20-й пакет санкций против России, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В обосновании указано, что 38-летний Чудинов является членом партии «Единая Россия» и депутатом Совета депутатов городского округа Серпухов Московской области. Также он занимает должность посла всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» и входит в Совет чемпионов Федерации бокса России.

Кроме того, в документе отмечается, что Чудинов поддерживает связи с байкерским клубом «Ночные волки», который ранее попал под ограничительные меры ЕС.

Фёдор Чудинов достиг пика карьеры в 2015-2016 годах. Сначала он завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в мае 2015 года, а позже был повышен до статуса суперчемпиона мира WBA. За свою карьеру он также выигрывал второстепенные титулы этой ассоциации (International, Continental, Gold).