Илия Топурия назвал бой Макгрегора и Холлоуэя непредсказуемым

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия заявил, что не может определить фаворита в потенциальном поединке между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем, который, по слухам, может состояться 11 июля в Лас-Вегасе.

«Здесь не угадаешь. Я думал, что Макс победит Чарльза, но он проиграл в одну калитку. Так что я не знаю. С Конором тоже никогда не знаешь, как всё сложится. Когда ты проигрываешь Нейту Диазу, очень трудно делать какие-то прогнозы относительно такого бойца», — цитирует Топурию Ариэль Хельвани.

Сам Топурия вернётся в октагон 14 июня на турнире UFC у Белого дома, где встретится с американцем Джастином Гэтжи.