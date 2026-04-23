Илия Топурия назвал бой Макгрегора и Холлоуэя непредсказуемым

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия заявил, что не может определить фаворита в потенциальном поединке между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем, который, по слухам, может состояться 11 июля в Лас-Вегасе.

«Здесь не угадаешь. Я думал, что Макс победит Чарльза, но он проиграл в одну калитку. Так что я не знаю. С Конором тоже никогда не знаешь, как всё сложится. Когда ты проигрываешь Нейту Диазу, очень трудно делать какие-то прогнозы относительно такого бойца», — цитирует Топурию Ариэль Хельвани.

Сам Топурия вернётся в октагон 14 июня на турнире UFC у Белого дома, где встретится с американцем Джастином Гэтжи.

Материалы по теме
Илия Топурия назвал условие для боя с Конором Макгрегором
