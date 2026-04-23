Субханкулов и Усмонов прошли процедуру взвешивания перед боем IBA.PRO в Уфе
Российский боксёр Артур Субханкулов и Баходур Усмонов из Таджикистана успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком за звание обязательного претендента по версии IBF в лёгком весе.
Вес Субханкулова составил 61,1 кг, Усмонова — 60,85 кг. 12-раундовый бой возглавит турнир «БЕТСИТИ. IBA.PRO 17», который состоится 24 апреля в Уфе.
Полные результаты процедуры взвешивания:
- Первый полусредний вес, 6 раундов: Карен Соловьёв (1-0, КО 1, Россия, 63,5 кг) — Ильяс Наибханов (0-1, Россия, 63,5 кг);
- Полусредний вес, 8 раундов: Руслан Селимян (13-0, КО 7, Россия, 66,7 кг) — Натанаэль Какололо (16-7-2, КО 6, Намибия, 66,7 кг);
- Тяжёлый вес, 6 раундов: Бекхан Исраилов (Россия, 100,9 кг) — Теймураз Суров (Россия, 98 кг);
- Полусредний вес, бой за пояс WBA Asia East, 10 раундов: Данис Габдрафиков (5-0, КО 2, Россия, 66,5 кг) — Рахат Сейтжан (10-0, КО 6, Казахстана, 66,5 кг);
- Первый полусредний вес, бой в зачёт IBA.PRO, 10 раундов: Харитон Агрба (17-1, КО 9, Россия, 63,5 кг) — Джеральдо Инту (14-1, КО 11, Филиппины, 63,5 кг);
- Первый полусредний вес, бой за пояс WBA Asia, 8 раундов: Азалия Аминева (Россия, 63,2 кг) — Синтия Огунсемилоре (8-0, КО 2, Нигерия, 62,1 кг);
- Лёгкий вес, претендентский бой IBF, 12 раундов: Артур Субханкулов (11-0, КО 5, Россия, 61,1 кг) — Баходур Усмонов (12-0, КО 5, Таджикистан, 60,85 кг).
