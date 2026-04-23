Субханкулов и Усмонов прошли процедуру взвешивания перед боем IBA.PRO в Уфе

Российский боксёр Артур Субханкулов и Баходур Усмонов из Таджикистана успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком за звание обязательного претендента по версии IBF в лёгком весе.

Вес Субханкулова составил 61,1 кг, Усмонова — 60,85 кг. 12-раундовый бой возглавит турнир «БЕТСИТИ. IBA.PRO 17», который состоится 24 апреля в Уфе.

Полные результаты процедуры взвешивания: