Чудинов — о попадании под санкции ЕС: значит, много делаю полезного для России

Бывший чемпион мира по версии WBA Фёдор Чудинов прокомментировал своё попадание в санкционный список Евросоюза в рамках 20-го пакета ограничительных мер против РФ.

«Я не думал, что настолько известен, что меня внесут в европейские санкционные списки. Значит, много делаю полезного для России. Не скажу, что рад тому, что меня внесли в этот список, но, значит, я много делаю для Родины, раз так оценили мой вклад. Значит, вклад весомый, и я двигаюсь в правильном направлении», — цитирует Чудинова «РИА Новости Спорт».

Фёдор Чудинов достиг пика карьеры в 2015-2016 годах. Сначала он завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в мае 2015 года, а позже был повышен до статуса суперчемпиона мира WBA. За свою карьеру он также выигрывал второстепенные титулы этой ассоциации (International, Continental, Gold).