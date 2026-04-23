«Впереди много тяжёлой работы». Усман Нурмагомедов показал видео со сборов в Кисловодске

«Впереди много тяжёлой работы». Усман Нурмагомедов показал видео со сборов в Кисловодске
Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе, россиянин Усман Нурмагомедов поделился в своём телеграм-канале видео с совместной тренировки с бойцами, которые бьют боксёрские груши на сборах в Кисловодске.

«Набираем обороты с каждым днём, впереди много тяжёлой работы», — подписал видео Нурмагомедов.

Свой последний поединок 28-летний россиянин провёл 7 февраля 2026 года на турнире PFL в Дубае. Противником Усмана стал британский атлет Альфи Дэвис. Их бой завершился в третьем раунде после того, как Нурмагомедов зафиксировал удушающий приём.

В общей сложности на счету Нурмагомедова к настоящему моменту 21 победа в 21 поединке. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

