Майкл Биспинг назвал Царукяна единственным реальным испытанием для Топурии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о потенциальном поединке между обладателем титула в полулёгком весе Илией Топурией и российским легковесом Арманом Царукяном.

«Арман — вероятно, одно из немногих реальных испытаний, которые могут быть у Илии. Топурия точен, хладнокровен и действует с хирургической точностью, но я не знаю, сможет ли он перебороть Армана Царукяна в борьбе», — цитирует Биспинга Red Corner MMA.

В профессиональном рекорде в ММА у Царукяна 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года.