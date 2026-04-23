«Миссия выполнена». Ян Блахович перенёс операцию на колене

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович успешно перенёс операцию на колене после разрыва мениска, из-за которого он выбыл из реванша с Богданом Гуськовым на турнире UFC 328. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Блахович после операции

Фото: Из личного архива Яна Блаховича

«Миссия выполнена. Всё, что нужно было сделать, сделано. Всё прошло по плану [...] Огромное спасибо доктору Дамиану Заборовскому за то, что позаботился о моём колене. Врачи проделали потрясающую работу, буквально поставив меня на ноги. Это и было главной задачей — как можно быстрее вернуть полную функциональность.
[...] Огромное спасибо всей команде медицинского центра. Мой сосед по палате оказался не только фанатом муай-тай, но и геймером (респект!). Так что восстановление идёт гладко. Есть план. Есть новая дата», — написал Блахович.

