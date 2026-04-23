Арман Царукян: зарплата в RAF приближается к моим гонорарам в UFC

Российский боец UFC, бывший претендент на титул в лёгком весе Арман Царукян заявил, что его выплаты в лиге Real American Freestyle (RAF) почти сравнялись с доходами в сильнейшем ММА-промоушене мира.

«Зарплата в RAF приближается к моим гонорарам в UFC. Да, это лучшее. Но я наслаждаюсь боями. Мне не нравится гонять вес, но мне нравится драться, поэтому бои в клетке волнуют меня больше, чем выступления в RAF. UFC для меня более захватывающе», — цитирует Царукяна Home of Fight.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года.