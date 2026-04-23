Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян: зарплата в RAF приближается к моим гонорарам в UFC

Комментарии

Российский боец UFC, бывший претендент на титул в лёгком весе Арман Царукян заявил, что его выплаты в лиге Real American Freestyle (RAF) почти сравнялись с доходами в сильнейшем ММА-промоушене мира.

«Зарплата в RAF приближается к моим гонорарам в UFC. Да, это лучшее. Но я наслаждаюсь боями. Мне не нравится гонять вес, но мне нравится драться, поэтому бои в клетке волнуют меня больше, чем выступления в RAF. UFC для меня более захватывающе», — цитирует Царукяна Home of Fight.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android