Сергей Павлович оценил шансы Алекса Перейры в бою с Сирилем Ганом

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович поделился ожиданиями от поединка за временный титул между бывшим чемпионом в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и французским бойцом Сирилем Ганом.

«Интересно будет, 50 на 50. Посмотрим, как будет себя чувствовать Перейра в тяжёлом весе. Ган достаточно подвижный, техничный – это его вес, он всё знает, а Перейра, мы знаем, тяжелобьющий, но он дрался в полутяжёлом весе, и как он будет в тяжах драться, это будет интересно. Если будет чувствовать себя хорошо и так же остро чувствовать дистанцию, у него есть шанс поймать Гана. Если же он будет тяжеловатым, то Ган может его просто по баллам переиграть», — цитирует Павловича Fight Time.