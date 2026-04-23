«У меня уже есть план». Гилберт Бёрнс — о будущем после завершения карьеры

Бразильский боец Гилберт Бёрнс рассказал о своих планах стать менеджером и помогать молодым бойцам.

«Думаю, теперь начнётся ещё один этап моей жизни, в котором я тоже буду выкладываться на полную. У меня уже есть план — стать менеджером, этот план лежал в столе, теперь пора его достать. Я думаю, можно помочь многим спортсменам попасть в UFC при хорошей работе.

Многие менеджеры просто закидывают парня в UFC и дают минимум помощи, что на самом деле не помогает выстроить карьеру как следует. Я хочу помогать бойцам с социальными сетями, отношениями, помогать им стать брендом. А также понимать матчмейкеров и понимать, какие бои можно делать. Это то, чем я действительно хочу заниматься — стать менеджером», — приводит слова Бёрнса издание MMA Fighting.

На турнире в Виннипеге 39-летний Бёрнс потерпел пятое поражение подряд, проиграв нокаутом в третьем раунде канадцу Майку Мэлотту. Сразу после боя бразилец оставил перчатки в центре октагона, объявив о завершении карьеры после 12 лет в UFC.