«Мой отец избивал меня до полусмерти». Алджамейн Стерлинг — о своём детстве

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг откровенно высказался о своём тяжёлом детстве, которое подтолкнуло его к занятиям смешанными единоборствами.

«В детстве мой отец избивал меня до полусмерти. Я был как маленькая чёрная овечка в семье. Из-за этого я пошёл на борьбу. Я боролся с гневом. Именно это заставляло меня хотеть надрать кому-нибудь задницу», — цитирует Стерлинга Home of Fight.

36-летний американец начал профессиональную карьеру в 2011 году. В 2021 году он стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Петра Яна дисквалификацией за запрещённый удар коленом. 20 августа 2023 года проиграл в поединке со вторым номером рейтинга Шоном О’Мэлли и потерял чемпионский пояс UFC.