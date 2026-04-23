Усман предложил бой Чимаев — Анкалаев за пояс в полутяжёлом весе

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о возможном поединке за титул в полутяжёлом дивизионе между Хамзатом Чимаевым и Магомедом Анкалаевым.

«Если Чимаев выйдет на ринг, защитит свой титул и решит перейти в более тяжёлый вес, [Карлос] Ульберг, возможно, выбывает из строя на 9-12 месяцев. Либо будет разыгран временный титул, либо титул будет объявлен вакантным. Хамзат Чимаев против Магомеда Анкалаева», — заявил Усман в видео для своего шоу Pound 4 Pound Show.

Сейчас Хамзат Чимаев продолжает подготовку к бою, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). Спортсмен проведёт защиту титула против бывшего чемпиона американца Шона Стрикленда.