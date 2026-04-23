Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман предложил бой Чимаев — Анкалаев за пояс в полутяжёлом весе

Комментарии

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о возможном поединке за титул в полутяжёлом дивизионе между Хамзатом Чимаевым и Магомедом Анкалаевым.

«Если Чимаев выйдет на ринг, защитит свой титул и решит перейти в более тяжёлый вес, [Карлос] Ульберг, возможно, выбывает из строя на 9-12 месяцев. Либо будет разыгран временный титул, либо титул будет объявлен вакантным. Хамзат Чимаев против Магомеда Анкалаева», — заявил Усман в видео для своего шоу Pound 4 Pound Show.

Сейчас Хамзат Чимаев продолжает подготовку к бою, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). Спортсмен проведёт защиту титула против бывшего чемпиона американца Шона Стрикленда.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android