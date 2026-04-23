Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роган — Прохазке: это не оправдание. Ты должен быть безжалостным

Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган раскритиковал объяснение бывшего чемпиона полутяжёлого веса Иржи Прохазки, который заявил, что после травмы Карлоса Ульберга перешёл в режим спарринга и ждал остановки боя.

«На это можно посмотреть с двух сторон. Во-первых, с точки зрения Иржи: у него всё было в руках, бой был практически закончен, Ульберг травмирован. Но если посмотреть с точки зрения Карлоса: он не мог двигать ногой, и, вероятно, бой остановили бы между раундами, и тут – бум, он попадает левым хуком. Иржи явно расстроен, но это не имеет значения. Карлос его поймал, он облажался – это часть боёв, ты должен быть безжалостным. Я понимаю точку зрения Прохазки: он действительно облажался, мог действовать умнее и дожимать, но это не оправдание. Да, мне было жаль Иржи, но в то же время я был рад за Карлоса. Это тяжёлое поражение, понимаю, но Ульберг нашёл способ победить максимально зрелищно», — цитирует Рогана Fight Time.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android