Роган — Прохазке: это не оправдание. Ты должен быть безжалостным

Комментатор UFC Джо Роган раскритиковал объяснение бывшего чемпиона полутяжёлого веса Иржи Прохазки, который заявил, что после травмы Карлоса Ульберга перешёл в режим спарринга и ждал остановки боя.

«На это можно посмотреть с двух сторон. Во-первых, с точки зрения Иржи: у него всё было в руках, бой был практически закончен, Ульберг травмирован. Но если посмотреть с точки зрения Карлоса: он не мог двигать ногой, и, вероятно, бой остановили бы между раундами, и тут – бум, он попадает левым хуком. Иржи явно расстроен, но это не имеет значения. Карлос его поймал, он облажался – это часть боёв, ты должен быть безжалостным. Я понимаю точку зрения Прохазки: он действительно облажался, мог действовать умнее и дожимать, но это не оправдание. Да, мне было жаль Иржи, но в то же время я был рад за Карлоса. Это тяжёлое поражение, понимаю, но Ульберг нашёл способ победить максимально зрелищно», — цитирует Рогана Fight Time.