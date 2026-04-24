Фрэнсис Нганну: многие бойцы боятся быть свободными и остаются в ловушке

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил, что в смешанных единоборствах можно зарабатывать большие деньги, если не бояться отказываться от невыгодных соглашений.

«Возможности есть всегда. Нужно просто быть открытым для них и свободным. Сделать всё, чтобы воспользоваться шансом, когда он подвернётся. Если будешь раз за разом подписывать невыгодные контракты, боясь остаться ни с чем, то можешь оказаться в итоге в ловушке. Это случилось со многими бойцами. Они просто очень боятся быть свободными, остаться без промоушена, без промоутера, подписываются на всё, лишь бы попасть в промоушен, а потом, когда появляется настоящая возможность, они уже не могут ей воспользоваться. Поединок со мной стал бы возможностью для многих, но все они застряли где-то на контрактах, которые их не очень устраивают, и это не идёт им на пользу. Но у них не хватает смелости постоять за себя и заявить о своей свободе», — цитирует Нганну Blood and Sweat.