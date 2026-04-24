«Ненавижу такое». Чимаев ответил Роузи на критику зарплат в UFC

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на недавние высказывания бывшей чемпионки промоушена, а ныне члена Зала славы американки Ронды Роузи, которая раскритиковала уровень оплаты бойцов.

«Без UFC никогда не было бы Ронды Роузи. Я ненавижу такое, [это неблагодарность]. Платят хорошо или не платят хорошо — какая разница. Когда она была олимпийской чемпионкой, сколько она тогда зарабатывала?» — сказал Чимаев во влоге для своего официального YouTube-аккаунта.

Ранее Роузи, завершившая карьеру в ММА, неоднократно высказывалась о низких, по её мнению, гонорарах бойцов UFC.

