Тим Цзю уволил свою команду после двух побед подряд — Boxing Scene

Австралийский боксёр Тим Цзю уволил свою команду и назначил новым тренером австралийскую легенду бокса Джеффа Фенека после того, как решил кардинально изменить свой штаб, сообщает Boxing Scene.

В пятницу они планируют встретиться, чтобы обсудить возможность того, что Фенек также станет его менеджером.

Ранее в первом среднем весе Цзю одержал победы над Энтони Веласкесом и Денисом Нурджей, работая с кубинским тренером Педро Диасом, а также с менеджерами Майком Алтамурой и Дарси Эллисом. Фенек при этом выступал в роли советника.

Ранее сообщалось, что Цзю близок к проведению боя с Эрролом Спенсом.

В своём последнем бою Цзю победил Дениса Нурджу. На кону стоял вакантный пояс WBO International в среднем весе. В рекорде австралийского боксёра теперь 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.