Видео: Хамзат Чимаев спаррингует с Алленом перед поединком с Шоном Стриклендом

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, в преддверии турнира UFC 328 выложил в социальных сетях видеоролик со спаррингом с 30-летним американцем Бренданом Алленом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

В главном поединке турнира UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке, США, Хамзат разделит октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе, ныне занимающим третье место в рейтинге дивизиона, американцем Шоном Стриклендом.

В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Много бокса и кардио. Как Чимаев готовится к войне со Стриклендом
