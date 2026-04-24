Пауло Коста раскритиковал Иржи Прохазку за действия в бою с Карлосом Ульбергом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о поединке экс-чемпиона в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазки с новозеландцем Карлосом Ульбергом за вакантный титул UFC в категории до 93 кг.

«Когда он увидел, что его соперник травмирован прямо у него на глазах, он начал действовать по-другому. Он не отнёсся к бою так серьезно, как следовало. Но и никакого милосердия не было — выбрал неверное слово, чтобы описать своё отношение к сопернику, потому что продолжал пытаться причинить противнику всё больше и больше боли», — сказал Коста на YouTube-канале Submission Radio.