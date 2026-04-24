Ислам Махачев намекнул на готовность провести бой летом 2026 года

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев намекнул о своей готовности провести поединок летом 2026 года.

«📞 Июль?» — написал Махачев в социальной сети Х.

Под этим сообщением поклонники смешанных единоборств стали критиковать российского бойца. Один из них написал: «В июле?? Но твоя рука была слишком повреждена, чтобы драться с Илией в июне? Испуганная крыса. Не может быть».

Последний раз Ислам выходил в октагон 16 ноября 2025 года, где встретился с австралийским атлетом Джеком Делла Маддаленой. После пяти раундов он единогласным решением победил и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона.