«Бумаги подписаны». Моралес, желающий подраться с Махачевым, подписал контракт на поединок

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес выложил в социальных сетях фотографию из офиса промоушена в Лас-Вегасе с вице-президентом UFC Хантером Кэмпбеллом с подписания контракта на поединок.

«Бумаги подписаны», — подписал фото Моралес.

Свой последний поединок Майкл провёл на турнире UFC 322, где 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом. Моралес нокаутировал Шона Брэди.

Ранее Ислам выложил в социальных сетях пост, где намекнул о своей готовности провести поединок в июле.