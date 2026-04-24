Олимпийский чемпион Курт Энгл отреагировал на завершение карьеры Брока Леснара

57-летний американский олимпийский чемпион по вольной борьбе и легендарный рестлер Курт Энгл отреагировал на то, что 48-летний американский рестлер, а также бывший боец смешанных единоборств Брок Леснар объявил о завершении карьеры.

«Люблю тебя, мой брат. Такой, как ты, будет только один. Наслаждайся выходом на пенсию, Брок», — написал Энгл в социальной сети Х.

Свой последний поединок Леснар провёл на крупнейшем шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) WrestleMania 42, где в открытии второго дня проиграл нигерийскому атлету Оба Феми. После сражения Брок остался на ринге и, не сдержав эмоций, снял с себя амуницию, объявляя об уходе из единоборств.