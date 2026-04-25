Катмен Колесник — о культуре боления: бокс по сравнению с футболом — это ничто

Топовый российский катмен Денис Колесник высказался о культуре боления в профессиональном боксе после крупного вечера на «Тоттенхэм Стэдиум» 12 апреля.

Катмен — это узкоспециализированный специалист в боксе и ММА, работающий в углу бойца, который готовит руки к бою (тейпирует) и оказывает экстренную помощь между раундами. В его задачу входит остановка кровотечений, уменьшение отёков и обработка рассечений, чтобы позволить бойцу продолжить поединок.

«Да, я работал на шоу Фьюри – Махмудов. Работал в поединке, который открывал главный кард, с австралийского угла с Джастисом Хуни. Противостоял ему Фрейзер Кларк. Это такое относительно принципиальное противостояние. Потому что каждый из этих боксёров в прошлом своём поединке проиграл Фабио Уордли. Получилось такое своеобразное дерби. Хуни одержал победу в тяжёлом бою. Я столкнулся в этом поединке с гематомой. Но справился с ней довольно хорошо.

Впечатления от турнира – очень сильные. Это не первый мой турнир, который проводился на стадионе «Тоттенхэма». А там около 70 тыс. (!) посадочных мест. Стадион был забит. Атмосфера там всегда очень крутая. Для сравнения: я впервые в жизни сходил на футбол. На матч «Вест Хэма» в английской Премьер-лиге. И понял, что бокс по сравнению с футболом – это ничто. Но сделал вывод о том, что вообще многое, что происходит на трибунах – это именно пережиток футбола. Сама культура пошла от этого вида спорта. Футбольная музыка, хлопушки… В этом плане очень сильно заметно, что в боксе перенят футбольный колорит. Выходы с салютами, вся эта музыка. Видно, что денег не жалеют. Кроме того, вечер был показан на Netflix. И судя по тому, как проходила неделя боя, ставка на этот турнир была огромная. Локации были бешенные, обычно всё намного скромнее. Обычно всё это происходит в каком-нибудь лобби отеля. Возможно, для взвешивания выбирают торговые центры. А тут в Лондоне сняли огромное шарообразное пространство. Это впечатляло с самого начала», — сказал Денис Колесник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.