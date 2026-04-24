Джо Роган заявил, что Камару Усман — единственный серьёзный соперник Хамзата Чимаева

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, встречается с бойцами со слабыми борцовскими навыками.

«Если бы я собирался привести аргумент против достижений Хамзата, сказал бы, что он имеет дело в октагоне с парнями, у которых нет серьёзного бэкграунда в элитной борьбе. Они не элитные грэпплеры. Тот парень, которого он считал элитным грэпплером, доставил ему проблемы. И это Камару Усман.

Гилберт [Бёрнс]? Потрясающая карьера. Потрясающая. Но они рубились в стойке. Хамзат провёл совершенно другой бой. Он пытался просто обмениваться ударами. Думаю, его эго помешало, потому что Гилберт зацепил его пару раз, отправил в нокдаун, потряс. Гилберт был диким парнем. Я ***** орал во время этого боя. В прайме Гилберт был таким чертовски боевитым. Он был так опасен, чувак, нокаутировал людей.

Но [проблемы] Хамзата были против Усмана. И ведь это был бой на коротком уведомлении, который Камару принял в 185 фунтах. И в третьем раунде Камару выигрывал. Я подумал: «Было бы очень интересно, если бы это был пятираундовый бой». Если бы это был пятираундовый бой и если бы у Камару был полный лагерь… Потому что когда принимаете бой в таком коротком уведомлении, не доверяете своей подготовке. Вы бы доверяли своей подготовке, если бы только что прошли 12 недель ада. Тогда вы просто знаете, что вы в чертовски отличной форме. Это я тоже громко говорю», — сказал Роган на своём YouTube-канале.