«Выбью из тебя ****** девчонку». Масвидаль бросил вызов Соненну на бой на голых кулаках

41-летний американский боец и двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль бросил вызов на поединок на голых кулаках своему соотечественнику, бывшему двукратному претенденту на чемпионский титул UFC, а ныне аналитику и эксперту Чейлу Соннену.

«Чейл, у меня к тебе предложение. Я тебя уделаю. Заплачу тебе за то, чтобы ты пришёл в мой промоушен [Gamebred FС], где будут бои на голых кулаках. Поднимусь в тяжёлую весовую категорию и выбью из тебя эту ******* девчонку», — сказал Масвидаль на YouTube-канале Death Row MMA with Jorge Masvidal.

Конфликт между Хорхе и Чейлом начался в 2024 году, с тех пор бойцы обмениваются колкостями в адрес друг друга.