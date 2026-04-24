«Для него будет трагедией». Коста — о возможном переходе Чимаева в полутяжёлый вес

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о возможном поединке с 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, в полутяжёлом весе.

«Просто хочу, чтобы он пришёл в 205 фунтов. Буду здесь ждать его с распростёртыми объятиями. В 205 фунтах ему будет ещё хуже. В 205 я монстр, мне не нужно сгонять мышцы. Для него это будет трагедия», — сказал Коста на YouTube-канале Submission Radio.

Пауло на данный момент занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого дивизиона. Чемпионом является Карлос Ульберг.