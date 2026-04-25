Топовый российский катмен рассказал, что входит в его наборы на боксёрские поединки

Топовый российский катмен Денис Колесник рассказал, что входит в его наборы на боксёрские поединки.

«В буквальном смысле, проводится сама подготовка. Ты готовишь свой набор катмена. Туда входят гемостатические средства. Например, губка. Ещё это может быть сосудосуживающее средство – адреналин 1 к 1 000. 1 к 1000 – это дозировка. Берёшь несколько банок вазелина. Причём их нужно держать в холоде, чтобы была плотная консистенция. Это делается для того, чтобы им можно было закрыть рассечение. А вторая банка у тебя комнатной температуры, чтобы наносить вазелин на лицо для профилактики. Обычно мы делаем это за полтора часа до боя, чтобы кожа стала более упругой, менее подверженной рассечениям. Также в сумке несколько видов утюжков. Это особенное приспособление для работы с гематомами. Представляет собой куски медицинской стали разной формы. Стальные стоматологические банки, которые набиваются льдом для работы с большими гематомами, объёмными. Ещё мы используем пакеты со льдом. Это происходит, когда ты не справляешься утюжком. Естественно, в сумке должны быть перчатки и дезинфицирующие средства. Экипировка обрабатывается после каждого раунда. А после каждого бойца ты, естественно, меняешь перчатки. Также туда входят ватные палочки, тампоны, чтобы наносить гемостатические средства.

У каждого катмена свои средства. И он выбирает то, что ему удобно. Кто-то работает с ведром, кто-то – с сумками. У некоторых вёдра с двумя отсеками. Один – сухой, второй – мокрый. Всё, что должно быть холодным, хранится именно в мокром отсеке. А ещё всегда у нас два вида ножниц.

Катмены тоже всегда должны держать себя в форме. Навык сохраняется, но моторика теряется. Если ты работаешь довольно редко, такое происходит. Тебе нужно сохранять моторику. Например, первый турнир после коронавирусных ограничений был очень тяжёлым. Руки забывают. Глазами помнишь, но скорость теряется, ты отвыкаешь. Моральный тоже важен, перед большими боями нужно поймать фокус. Как правило, с утра я делаю прогулки, могу послушать музыку», — сказал Денис Колесник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.