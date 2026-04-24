«Это безумие». Джо Роган — о борцовских навыках Хамзата Чимаева

Комментатор UFC Джо Роган высказался в преддверии поединка на UFC 328 между 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и бывшим чемпионом американцем Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

— Это противостояние Чимаева и Стрикленда для меня сводится к одному — сможет ли Хамзат что-то сделать в стойке, сможет ли он зацепить его, в тот же момент сможет ли Стрикленд остановить тейкдауны?

— Я даже не… так трудно даже думать, что кто-то может остановить Хамзата прямо сейчас в чём-либо. Знаю, это правда. Ты даже не успеешь обменяться с ним ударами, он просто будет улыбаться, смеяться, просто ***** переведёт тебя и будет тебя доминировать, как никто не доминировал над кем-либо.
— Его тайминги и его тейкдауны — это ***** безумие. Это великолепно, — сказал Роган на своём YouTube-канале.

