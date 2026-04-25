«Боец весь в крови, а я ему струёй в глаз». Катмен Колесник — о самых курьёзных случаях

Топовый российский катмен Денис Колесник поделился историями о курьёзных случаях во время своей работы на ринге.

«Что касается курьёзных случаев… Один раз я затейпировал боксёра. Он сидит – весь зелёного цвета. Прибежал его менеджер – чувак со стройки. Как оказалось, и боксёр был со стройки. В итоге чувак упал в обморок. Они мне кричат срывать. А я говорю: «Вы что, прикалываетесь?» Срезали тейпы, чувак очухался. Прикольный был момент. Ещё была ситуация, когда я экспериментировал со своим спреем. Берёшь распылитель и в перерыве между раундами стараешься восстановить бойца холодной водой. И там есть два режима – струи и спрея. И я включил не тот… Чувака жёстко разбомбили, он сидит весь в крови, а я ему струёй в глаз. Курьёзная была ситуация», — сказал Денис Колесник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.