«Этот парень дрался со всеми». Сехудо отдал должное завершившему карьеру Гилберту Бёрнсу

39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о завершившем карьеру в ММА бразильце Гилберте Бёрнсе.

«Хотите знать, кто дрался со всеми? Гилберт Бёрнс. Камару Усман, Хамзат Чимаев, Майкл Мэлотт… Список можно продолжать — Тайрон Вудли. Я имею в виду, этот парень дрался со всеми, с чемпионами, с Джеком Делла Маддаленой, Майклом Моралесом. Не думаю, что в 170 фунтах найдётся хоть кто-то, кто дрался бы с большим количеством соперников в этом весе, чем Гилберт Бёрнс», — сказал Сехудо на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.