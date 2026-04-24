Дмитрий Бивол показал восстановление в криокамере в тренировочном лагере

35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол выложил видеоролик, на котором показал своё восстановление в криокамере.

Свой следующий поединок россиянин проведёт с соперником из Германии Михаэлем Айфертом в Екатеринбурге 30 мая при поддержке Русской медной компании.

В последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.