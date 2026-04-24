«Величайший бой в истории». Хирн назвал, когда подпишется контракт на бой Фьюри — Джошуа

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о судьбе поединка с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.

«У нас будет контракт, и мы его ещё не подписали, но мы обсуждаем финальные пункты соглашения о возвращении на ринг в июле, а затем о поединке с Тайсоном Фьюри. Как только мы подпишем это соглашение, всё перейдёт в инициативу к Турки [Аль аш-Шейху] по части организации. Мы (Matchroom) будем промоутерами июльского боя. Думаю, что ноябрьский бой или какой бы он ни был, будет продвигаться Sela.

Я и Эй Джей, Тайсон Фьюри — у нас будет контракт, по которому Ала Аль-Шейх по сути финансирует бой. Ему решать, где бой будет проходить. Он также хочет войти в историю, не будет проводить его в каком-то случайном месте. Он хочет, чтобы этот бой дал фанатам то, чем он является — величайший бой в истории нашей страны. Надеюсь, что бой состоится в Великобритании.

Хорошая новость в том, что если мы примем такой [разминочный] бой, подпишем контракт на бой с Тайсоном Фьюри, всё, что вам нужно сделать, это кусать ногти в июле в течение 36 минут или меньше, ведь затем вы получите не бой века, а величайший бой всех времён. Уверен, они не возражают, чтобы я это сказал — многое от Александра Усика. Он был частью этих разговоров, разговоры были о том, что он обязательно проведёт возвратный бой», — сказал Хирн в эфире IFL TV.