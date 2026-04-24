«Нет чёткого плана». Сехудо объяснил, почему бойцы возвращаются после завершения карьеры

39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему представители смешанных единоборств возвращаются в спорт после завершения карьеры.

«Если у тебя нет чёткого плана, это сложно, потому что, когда ты оказываешься дома и находишься там четыре недели, пять недель, два месяца, может быть, три месяца, — и ты начинаешь реже ходить в зал или вообще забрасываешь его, а ведь это то, что было частью твоей жизни последнее десятилетие, последние два десятилетия. И вот тогда тебе становится скучно. И ты думаешь: «Ну, чем мне заняться? Куда я иду?» Это если у тебя уже что-то не организовано. Если у тебя уже нет чего-то, во что ты можешь легко перейти», — сказал Сехудо на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.