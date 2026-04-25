Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 87
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Денис Колесник объяснил, почему катмен Тима Цзю не помог в бою с Себастьяном Фундорой

Денис Колесник объяснил, почему катмен Тима Цзю не помог в бою с Себастьяном Фундорой
Комментарии

Топовый российский катмен Денис Колесник рассказал об ошибках команды Тимофея Цзю в поединке с Себастьяном Фундорой летом 2025 года.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Это была такая ситуация, которую не пожелаешь ни одному катмену. Крупный сосуд. Со знанием дела команда должна была остановить этот бой. Есть такие правила в боксе, что это был бы ноу-контекст или техническая ничья. Это был локоть, до четвёртого раунда. Тут команда Тима Цзю допустила ошибку. Другая ошибка заключается в том, что их катмен – это чувак, который занимается физической подготовкой боксёра. Это тоже ошибка.

Говорят, что они вообще потеряли багаж, работали подручными средствами. Ситуация действительно сложная, все карты сложились. Крупный сосуд, парень, который не работает катменом профильно, потеря багажа. В такой ситуации даже опытный катмен мог «поплыть». К таким примерам можно отнести рассечение Артура Бетербиева в бою с Маркусом Брауном, Баду Джека и его сечку. Там работали серьёзные и крутые катмены, но даже они не справились. Единственное решение, которое я вижу, мостик из вазелина. В остальном такое рассечение остановить довольно сложно», — сказал Денис Колесник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android