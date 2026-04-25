Денис Колесник объяснил, почему катмен Тима Цзю не помог в бою с Себастьяном Фундорой

Топовый российский катмен Денис Колесник рассказал об ошибках команды Тимофея Цзю в поединке с Себастьяном Фундорой летом 2025 года.

«Это была такая ситуация, которую не пожелаешь ни одному катмену. Крупный сосуд. Со знанием дела команда должна была остановить этот бой. Есть такие правила в боксе, что это был бы ноу-контекст или техническая ничья. Это был локоть, до четвёртого раунда. Тут команда Тима Цзю допустила ошибку. Другая ошибка заключается в том, что их катмен – это чувак, который занимается физической подготовкой боксёра. Это тоже ошибка.

Говорят, что они вообще потеряли багаж, работали подручными средствами. Ситуация действительно сложная, все карты сложились. Крупный сосуд, парень, который не работает катменом профильно, потеря багажа. В такой ситуации даже опытный катмен мог «поплыть». К таким примерам можно отнести рассечение Артура Бетербиева в бою с Маркусом Брауном, Баду Джека и его сечку. Там работали серьёзные и крутые катмены, но даже они не справились. Единственное решение, которое я вижу, мостик из вазелина. В остальном такое рассечение остановить довольно сложно», — сказал Денис Колесник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.