OKTAGON 87
Катмен Колесник: в кулачке могут брать в угол своих друзей. Это сильно мешает

Топовый российский катмен Денис Колесник рассказал об особенностях работы в кулачных боях.

Катмен — это узкоспециализированный специалист в боксе и ММА, работающий в углу бойца, который готовит руки к бою (тейпирует) и оказывает экстренную помощь между раундами. В его задачу входит остановка кровотечений, уменьшение отёков и обработка рассечений, чтобы позволить бойцу продолжить поединок.

«Если там есть жёсткие травмы, то поединки останавливают. Единственная жесть может быть тогда, когда много сечек. Получается своеобразная кровавая маска, выглядит дико. Но к этому быстро привыкаешь. Опыт прикольный с точки зрения спокойствия. Начинаешь понимать, что ты можешь работать с определёнными видами травм, которые редко случаются в боксе. Есть своя моторика, приходится работать стоя. Порядок действий тот же самый, но своя специфика. Мне больше нравится в боксе. Я позиционирую себя как профессиональный боксёрский катмен.

В кулачке есть свои приколы. Например, они могут брать в угол своих друзей. Это сильно мешает. Я работал на IBA с Золотым. Просил, чтобы его посадили. На что мне сказали: «Нет». Команда делает выбор не в пользу бойца. Там всё срабатывает на уровне инстинктов. Из-за того, что они его друзья, они хотят быть ближе. И считают, что это важнее, чем работа катмена. Кулачка была для меня новым вызовом, новой задачкой», — сказал Денис Колесник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Выбью из тебя ****** девчонку». Масвидаль бросил вызов Соненну на бой на голых кулаках
Материалы по теме
«Кровавые маски», утюжки и вазелин. Разбор профессии катмена с крутым специалистом
Эксклюзив
«Кровавые маски», утюжки и вазелин. Разбор профессии катмена с крутым специалистом
