Царукян: мы с Махачевым надерём задницу Топурии. После этого Илию уволят из UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, в каком случае руководство сильнейшей организации в мире примет решение об увольнении непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Если Илия решит подняться в полусредний вес, то Ислам надерёт ему задницу. А потом, когда Топурия вернётся в лёгкий вес, уже я надеру ему задницу. После этого его уволят из UFC», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.