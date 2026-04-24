«Мы ждём тебя, принцесса». Иан Гарри обратился к Махачеву, вновь уличив его во лжи

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри отреагировал на пост 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева, в котором тот намекнул, что готов вернуться в октагон в июле. При этом ранее появилась информация, что Махачев проходит процесс реабилитации из-за травмы руки и его возвращение произойдёт ориентировочно в августе.

«Сначала ты говорил, что у тебя травма руки. Дана говорит про август, ты утверждаешь про июль – я готов с тех пор, когда ты последний раз отказал мне в мае. Мы все ждём тебя, принцесса», — написал Гарри на своей странице в социальной сети.

Иан Гарри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.