«Боятся, что мы набросимся на Шона». Чимаев — об отмене битвы взглядов со Стриклендом

«Боятся, что мы набросимся на Шона». Чимаев — об отмене битвы взглядов со Стриклендом
31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на отмену битвы взглядов с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом в преддверии поединка с ним, который станет главным событием турнира UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Дана сказал, что никакого стердауна со Стриклендом не будет. Они боятся, что мы на него набросимся. У него нет друзей. Только один тренер. Если мы на него набросимся, Шон будет убегать», — приводит слова Чимаева аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

