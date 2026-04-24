Субханкулов победил техническим нокаутом Баходира Усмонова, нанеся ему первое поражение

34-летний непобеждённый российский боксёр Артур Субханкулов победил техническим нокаутом 28-летнего представителя Таджикистана Баходира Усмонова на турнире IBA PRO 17 в Уфе (Республика Башкортостан). Для последнего это поражение стало первым на профессиональном уровне. А Артур стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

Артуру 34 года. В профессиональном рекорде Субханкулова 12 побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Представитель Таджикистана теперь имеет в своём профессиональном рекорде в боксе 12 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и одно поражение.