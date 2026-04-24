«Считаю его своим преемником. Он великий чемпион». Леннокс Льюис — об Александре Усике

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис лестно высказался в адрес 39-летнего непобеждённого украинца Александра Усика.

«Да [считаю Александра своим достойным преемником]. Усик — это великий чемпион, замечательный человек, усердно тренируется. Александр всего добился. Он жертвовал многим. У него замечательная семья, и он заслуживает всяческих похвал», — сказал Льюис в интервью Sky Sports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.