Алджамейн Стерлинг оказался тяжелее Юссефа Залала перед боем на турнире UFC Fight Night

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг и седьмой номер рейтинга UFC в полулёгком весе соотечественник Юссеф Залал успешно сделали вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 274. Ивент пройдёт 26 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Стерлинг показал на весах 66,2 кг, а Залал – 66 кг.

Алджамейну 36 лет. В своём профессиональном рекорде Стерлинг имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений. В профи американский боец дебютировал в апреле 2011 года.

Залалу 29 лет. Юссеф имеет в своём профессиональном рекорде 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей.

Реально ли попасть на UFC в Белом доме? Всё про уникальный турнир
