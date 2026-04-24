Царукян: Пимблетт классный чувак, но не хороший боец ММА

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился мнением насчёт уровня бывшего претендента на временный титул UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта как бойца ММА.

«Не хороший боец. Он классный чувак, но не боец, хоть и крепкий. У него доброе сердце. Но никакой высококлассной техники нет, ничего такого нет», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.