Экс-чемпион UFC назвал «нелепым» желание Царукяна спуститься в полулёгкий вес

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман раскритиковал желание второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна спуститься в полулёгкий вес.

«Ходят разговоры, что Арман перейдёт в полулёгкий вес. Я считаю это нелепым, поскольку он не сделал вес для титульного боя в лёгком весе. Теперь Царукян хочет сбросить ещё 4,5 кг? Арман не маленький, Арман — это крупный парень. И я думаю, что Царукян может завершить карьеру в полусреднем весе», — приводит слова Усмана портал Bloody Elbow.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.