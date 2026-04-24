Камару Усман ответил, кто победил бы в схватке по борьбе — Брок Леснар или Джон Джонс

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман предположил, кто победил бы в возможной схватке по правилам вольной борьбы — Брок Леснар или Джон Джонс.

«Чисто гипотетически я бы отдал предпочтение Броку Леснару, учитывая его габариты и то, как он боролся. Брок не был из тех, кто постоянно проводит тейкдауны, но он мог измотать соперника… Джон, скорее, был бы более агрессивным, однако мог бы он из раза в раз проходить в ноги такому габаритному парню, как Брок Леснар… Я просто не представляю, как это возможно. Думаю, что Леснар победил бы Джонса», — приводит слова Усмана портал Bloody Elbow.