На неделе перед UFC 328 пройдёт пресс-конференция со всеми бойцами турнира в Белом доме

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил на своей странице в социальной сети Х, что на неделе перед турниром UFC 328, который пройдёт 10 мая, состоится пресс-конференция со всеми участниками турнира UFC White House — Freedom 250, который состоится 15 июня на территории Белого дома (Вашингтон, США).

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 пройдёт поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и 37-летним действующим обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи.